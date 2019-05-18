Конполянка после двухмесячной паузы провел матч в немецкой Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В последнем туре немецкой Бундеслиги сезона 2018/2019 "Шальке" полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки на своем поле встречался со "Штутгартом", сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Украинец, который из-за травмы пропустил почти два месяца, появился на поле на 80-й минуте, но склонить чашу весов в пользу своей команды так и не смог - 0:0.
Гельзенкирхенцы, набрав 33 очка, финишировали на 14-м месте в турнирной таблице и сохранили прописку в элитном дивизионе.
Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе "кобальтовых" 21 матч, забил один мяч и отдал две результативные передачи.