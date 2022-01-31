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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Конгресмен США після поїздки в Україну і зустрічі з Зеленським заявив, що захворів на "ковід"

Конгресмен США після поїздки в Україну і зустрічі з Зеленським заявив, що захворів на "ковід"

Київ • УНН

 • 26435 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Американський конгресмен Колін Оллред заявив, що у нього позитивний результат тесту на COVID-19 - після поїздки в Україну в складі делегації Конгресу, в межах якої проходили зустрічі з офіційними особами, зокрема з Президентом Володимиром Зеленським, пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Перед цим делегація конгресменів також відвідувала Брюссель.

Деталі

38-річний представник демократів із Техасу Оллред заявив про позитивний тест на "ковід" 30 січня після повернення додому - в Далласі.

У заяві конгресмен вказав, що мав негативний тест на вірус перед посадкою на рейс до Техасу і після приземлення, а 30 січня результат виявився позитивним.

Оллред сказав, що він повністю вакцинований і також має бустерне щеплення, і що у нього легкі симптоми.

Як вказав конгресмен, він та інші законодавці – члени делегації - перевірялися на COVID-19 протягом усієї поїздки, у тому числі перед зустріччю із Зеленським.

Доповнення

Поїздка членів Конгресу США до Києва відбулася на тлі посилених побоювань, що Росія готова розпочати новий військовий наступ проти України. Москва заперечує, що планує вторгнення, попри розміщення десятків тисяч військових уздовж кордону з Україною.

Українські Національні Новини

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