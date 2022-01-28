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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Кулеба обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США комплексний пакет стримування РФ

Кулеба обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США комплексний пакет стримування РФ

Київ • УНН

 • 14874 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Ключовою темою переговорів стало втілення комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США на чолі з головою комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Грегорі Міксом і за участі членів Конгресу Марка Гріна, Вікторії Спарц, Тома Маліновскі, Амі Бера, Коліна Оллреда, Сари Джейкобс, Девіда Сисилліна, Огаста Флюгера, Мікі Шерріл та Кріссі Хулахан.

Кулеба наголосив, що єдність міжнародної спільноти із Україною сьогодні має ключове значення для збереження і захисту миру, справедливості та безпеки в усьому євроатлантичному просторі.

Міністр нагадав, що на початку грудня він закликав усіх іноземних партнерів запланувати візити до України на січень-лютий 2022 року. Постійна присутність високих іноземних гостей в нашій державі відіграє важливу роль у стримуванні Росії та загалом знижує напругу. У цьому контексті він висловив вдячність членам Конгресу США за вчасний і важливий візит.

“Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США”, - зазначив Дмитро Кулеба.

Додамо

Ключовою темою переговорів стало втілення Україною, США та європейськими партнерами комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії. Співрозмовники обговорили зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, пакет жорстких санкцій проти Кремля, поглиблення безпекової взаємодії з Україною, підтримку США та партнерів стабільності економіки та фінансової системи України на тлі економічних викликів російської ескалації.

Кулеба нагадав про єдиний спосіб, яким Росія може довести відсутність намірів нової військової операції проти України: продовження нею дипломатичних переговорів у рамках усталених форматів.

Глава української дипломатії підкреслив, що наша держава віддана політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту. Він зауважив, що завершенням російської агресії проти України буде не лише деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, політико-дипломатичним шляхом.

Члени делегації підтвердили одностайну підтримку США України та українського народу у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності своєї держави, готовність Сполучених Штатів конкретними діями посилювати безпеку України та сприяти стабільності економічної та фінансової системи нашої держави.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на “гарантії безпеки”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські “гарантії безпеки”.

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