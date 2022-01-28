Кулеба обсудил с двухпартийной делегацией Конгресса США комплексный пакет сдерживания РФ

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом и при участии членов Конгресса Марка Грина, Виктории Спарц, Тома Малиновски, Ами Бера, Колени Оллреда, Сары Джейкобс, Дэвида Сисиллина, Огаста Флюгера, Мики Шеррил и Крисси Хулахан.

Кулеба подчеркнул, что единство международного сообщества с Украиной сегодня имеет ключевое значение для сохранения и защиты мира, справедливости и безопасности во всем евроатлантическом пространстве.

Министр напомнил, что в начале декабря он призвал всех иностранных партнеров запланировать визиты в Украину на январь-февраль 2022 года. Постоянное присутствие высоких иностранных гостей в нашем государстве играет важную роль в сдерживании России и в целом снижает напряжение. В этом контексте он выразил благодарность членам Конгресса США за своевременный и важный визит.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США”, - отметил Дмитрий Кулеба.

Добавим

Ключевой темой переговоров стало воплощение Украиной, США и европейскими партнерами комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии. Собеседники обсудили укрепление международной коалиции в поддержку Украины, пакет жестких санкций против Кремля, углубление безопасного взаимодействия с Украиной, поддержку США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины на фоне экономических вызовов российской эскалации.

Кулеба напомнил о единственном способе, которым Россия может доказать отсутствие намерений новой военной операции против Украины: продолжение ею дипломатических переговоров в рамках устоявшихся форматов.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что наше государство отдано политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Он отметил, что завершением российской агрессии против Украины будет не только деэскалация Россией нынешнего напряжения, а полный возврат временно оккупированных РФ территорий Украины, территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма политико-дипломатическим путем.

Члены делегации подтвердили единодушную поддержку США Украины и украинского народа в отстаивании суверенитета и территориальной целостности своего государства, готовность Соединенных Штатов конкретными действиями усиливать безопасность Украины и способствовать стабильности экономической и финансовой системы нашего государства.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.