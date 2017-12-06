Конгрес заблокував резолюцію про імпічмент Трампу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американський конгрес більшістю голосів відхилив резолюцію про винесення імпічменту президенту Дональда Трампа, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Повідомляється, що документ був представлений демократом Елом Гріном. На його думку, прихід Трампа до влади в США призвів до вкорінення ненависті і расизму.
У підсумку за реалізацію документа проголосували лише 58 осіб. У свою чергу 364 висловилися проти.
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Як зазначає видання, до республіканців в цьому питанні приєдналася значна частина демократів.
Демократи внесли на розгляд конгресу резолюцію про імпічмент Дональда Трампа 16 листопада.