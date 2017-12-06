Конгресс заблокировал резолюцию об импичменте Трампу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американский конгресс большинством голосов отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Сообщается, что документ был представлен демократом Элом Грином. По его мнению, приход Трампа к власти в США привел к укоренению ненависти и расизма .
В итоге за реализацию документа проголосовали только 58 человек. В свою очередь 364 высказались против.
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Как отмечает издание, к республиканцам в этом вопросе присоединилась значительная часть демократов.
Демократы внесли на рассмотрение конгресса резолюцию об импичменте Дональда Трампа 16 ноября.