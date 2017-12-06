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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 76687 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 51492 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126921 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105655 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107533 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Конгресс заблокировал резолюцию об импичменте Трампу

Конгресс заблокировал резолюцию об импичменте Трампу

Киев  •  УНН

 • 16300 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американский конгресс большинством голосов отклонил резолюцию о вынесении импичмента президенту Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Сообщается, что документ был представлен демократом Элом Грином. По его мнению, приход Трампа к власти в США привел к укоренению ненависти и расизма .

В итоге за реализацию документа проголосовали только 58 человек. В свою очередь 364 высказались против.

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Как отмечает издание, к республиканцам в этом вопросе присоединилась значительная часть демократов.

Демократы внесли на рассмотрение конгресса резолюцию об импичменте Дональда Трампа 16 ноября.

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