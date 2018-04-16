Конфлікт між чоловіками у Києві переріс у стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столиці на вулиці Обухівській Святошинського району між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували”, — йдеться у повідомленні.
На спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Обухівській чути постріли. На виклик виїхали патрульні наряди, слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції.
Учасників конфлікту для з’ясування обставин та причин інциденту доставляють в управління поліції. На місці події проводяться всі необхідні слідчі дії.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року в цьому ж будинку на Обухівській сталася пожежа. Повідомлялось, що на першому поверсі житлового будинку проживало 35 переселенців з Донбасу.