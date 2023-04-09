Комусь пощастить у коханні, а комусь – у роботі: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 – 16 квітня

«Цей тиждень - підготовка до сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня. Зараз необхідно закінчувати розпочате, роздавати борги, і, за можливості, не починати нічого нового. Найголовніша подія - це з'єднання Сонця з Юпітером в Овні. Дві сильні планети вплинуть на активні позиції сильних лідерів світу, їхню категоричність і гучні заяви, також можливі важливі зустрічі серед цих лідерів для розв'язання багатьох питань, особливо тих, що стосуються військових конфліктів», - вважає астролог.

ОВЕН

Для Овнів цей тиждень буде сповнений подій і можливостей. Ви будете в центрі уваги і можете яскраво проявляти себе. Ви можете несподівано отримати значну суму грошей. У вас налагодяться стосунки з близькими родичами. З начальством постарайтеся не входити в конфліктні ситуації.

ТЕЛЕЦЬ

Цей тиждень принесе вам великі можливості для поїздок за кордон і отримання там документів, наприклад, посвідку на проживання або візу. Тиждень принесе безліч цікавих ідей, можуть бути найнесподіваніші зустрічі з цікавими людьми. У середині тижня у вас може бути велике напруження, аж до нервового зриву. Особливо можливі конфлікти з начальством, постарайтеся максимально приділити цей час вивченню себе, психології та духовним практикам.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня до вас можуть прийти потужні проєкти і пропозиції. Ви будете в оточенні людей, які будуть готові вам допомагати і підтримувати. Фінансово цей тиждень так само принесе вам великі можливості. У середині тижня ви відчуєте велике перенапруження. Будьте обережні в далеких дорогах і подорожах.

РАК

Цей тиждень буде досить активним, вам доведеться саме зараз ухвалювати важливі рішення. Ви не зможете уникнути відповідальності, яку інші покладатимуть на вас. Вам не варто ризикувати фінансово, особливо це стосується кредитів і податків.

ЛЕВ

Ви можете отримати хороші звістки здалеку. Так само ви можете зустріти гостей, яких ви давно не бачили, а якщо ви перебуваєте за кордоном, на вас чекає успіх, особливо в отриманні документів. Особливо гарний період для тих Левів, які займаються міжнародною політикою. Посеред тижня у вас можуть виникнути конфлікти з партнерами. Бережіть свої сімейні стосунки.

ДІВА

Цей тиждень буде сповнений ризику і великих можливостей. Особливо цікавий тиждень для тих Дів, хто працює з податками і страхуванням. Ви зможете вдало закрити питання з кредитами та іншими боргами. Ви можете несподівано отримати спадщину, а також у багатьох Дів на роботі може відбутися зміна керівництва. У середині тижня стежте за своїм здоров'ям, особливо харчуванням.

ТЕРЕЗИ

Саме цей тиждень може дати вам підтримку у всіх своїх починаннях, особливо від партнерів і компаньйонів по бізнесу. Так само ви можете вдало вирішити всі ваші питання, укласти угоди й договори. Але в коханні тиждень може бути вельми напруженим.

СКОРПІОНИ

Цей тиждень так само буде вельми напруженим і робочим. Але саме зараз ви можете показати максимально сильний результат своєї праці, і вас можуть гідно оцінити. Підвищити заробітну плату або дати премію. З родичами можуть бути важкі стосунки.

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня ви можете дуже яскраво себе проявити. Може бути великий успіх в освіті, творчості та спорті. Особливо вдалий тиждень у коханні. Так само вам несподівано можуть запропонувати хорошу роботу. З фінансами будьте вкрай обережними, ви можете припуститися великої помилки.

КОЗОРІГ

Початок тижня буде особливо емоційний. Цього тижня так само у вас буде багато запитань щодо ваших родичів і дому. Постарайтеся закінчити всі розпочаті справи і вирішити всі сімейні розбіжності. У коханні на вас чекає удача, а у фінансах вам потрібно бути обережним.

ВОДОЛІЙ

Тиждень пройде у великому інформаційному потоці. Цей період один із найнасиченіших у році, постарайтеся бути активними і не упустити можливості для навчання, цікавих зустрічей. Друга половина тижня буде дуже напруженою, особливо у стосунках із родичами.

РИБИ

Тиждень один із найвдаліших у році для фінансових можливостей. Намагайтеся спрямувати всі зусилля для заробітку. Прекрасний період для упорядкування будинку або дачі. У середині тижня можливі несподівані зустрічі. Ви можете дізнатися багато пліток про себе, на що не варто звертати увагу.