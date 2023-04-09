Кому-то повезет в любви, а кому-то – в работе: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 апреля

«Эта неделя - подготовка к солнечному затмению, которое произойдет 20 апреля. Сейчас необходимо заканчивать начатое, раздавать долги, и, по возможности, не начинать ничего нового. Самое главное событие - это соединение Солнца с Юпитером в Овне. Две сильные планеты повлияют на активные позиции сильных лидеров мира, их категоричность и громкие заявления, также возможны важные встречи среди этих лидеров для решения многих вопросов, особенно, касающихся военных конфликтов», - считает астролог.

ОВЕН

Для Овнов эта неделя будет полна событий и возможностей. Вы будете в центре внимания и можете ярко проявлять себя. Вы можете неожиданно получить значительную сумму денег. У вас наладятся отношения с близкими родственниками. С начальством постарайтесь не входить в конфликтные ситуации.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя принесёт вам большие возможности для поездок за рубеж и получения там документов, например, вид на жительство или визу. Неделя принесёт множество интересных идей, могут быть самые неожиданные встречи с интересными людьми. В средине недели у вас может быть большое напряжение, вплоть до нервного срыва. Особенно возможны конфликты с начальством, постарайтесь максимально уделить данное время изучению себя, психологии и духовным практикам.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе к вам могут прийти мощные проекты и предложения. Вы будете в окружении людей, которые будут готовы вам помогать и поддерживать. Финансово эта неделя так же принесёт вам большие возможности. В средине недели вы почувствуете большое перенапряжение. Будьте осторожны в дальних дорогах и путешествиях.

РАК

Эта неделя будет достаточно активной, вам придётся именно сейчас принимать важные решения. Вы не сможете уйти от ответственности, которую другие будут возлагать на вас. Вам не стоит рисковать финансово, особенно это касается кредитов и налогов.

ЛЕВ

Вы можете получить хорошие известия издалека. Так же вы можете встретить гостей, которых вы давно не видели, а если вы находитесь за рубежом, вас ждёт успех, особенно в получении документов. Особо хороший период для тех Львов, которые занимаются международной политикой. Посреди недели у вас могут возникнуть конфликты с партнёрами. Берегите свои семейные отношения.

ДЕВА

Эта неделя будет полна риска и больших возможностей. Особенно интересна неделя для тех Дев, кто работает с налогами и страхованием. Вы сможете удачно закрыть вопросы с кредитами и другими долгами. Вы можете неожиданно получить наследство, а также у многих Дев на работе может произойти смена руководства. В средине недели следите за своим здоровьем, особенно питанием.

ВЕСЫ

Именно эта неделя может дать вам поддержку во всех своих начинаниях, особенно от партнёров и компаньонов по бизнесу. Так же вы можете удачно решить все ваши вопросы, заключить сделки и договора. Но в любви неделя может быть весьма напряжённой.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя так же будет весьма напряжённой и рабочей. Но именно сейчас вы можете показать максимально сильный результат своего труда и вас могут оценить по достоинству. Повысить заработную плату или дать премию. С родственниками могут быть трудные отношения.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы можете очень ярко себя проявить. Может быть большой успех в образовании, творчестве и спорте. Особо удачна неделя в любви. Так же вам неожиданно могут предложить хорошую работу. С финансами будьте крайне осторожны, вы можете допустить больший ошибки.

КОЗЕРОГ

Начало недели будет особо эмоциональное. На этой неделе так же у вас будет много вопросов касательно ваших родственников и дома. Постарайтесь закончить все начатые дела и решить все семейные разногласия. В любви вас ждёт удача, а в финансах вам нужно быть осторожным.

ВОДОЛЕЙ

Неделя пройдёт в большом информационном потоке. Этот период один из самых насыщенных в году, постарайтесь быть активными и не упустить возможности для обучения, интересных встреч. Вторая половина недели будет очень напряжённой особенно в отношениях с родственниками.

РЫБЫ

Неделя одна из самых удачных в году для финансовых возможностей. Старайтесь направить все усилия для заработка. Прекрасный период для приведения в порядок дома или дачи. В средине недели возможны неожиданные встречи. Вы можете узнать много сплетен о себе, на что не стоит обращать внимание.