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Комунальники відновили табличку на постаменті Героїв Майдану у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 6095 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Комунальники відновили табличку на постаменті Героїв Майдану у Кропивницькому, яку в ніч на 5 січня пошкодили вандали. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив громадський діяч Андрій Лаврусь.

“Сьогодні, ймовірно саме вночі, невідомі спробували зіпсувати табличку на постаменті „Героїв Майдану“. Про це вранці повідомили у ФБ. Я викликав поліцію. На місце прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Дав пояснення, склали протокол огляду. Водночас зателефонував до секретаря міської ради з проханням, щоб комунальна служба відновила естетичний вигляд таблички і повернули все на місце. Питання вирішено”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, невідомі надірвали табличку, яка кріпиться до кам’яної конструкції за допомогою болтів.

Українські Національні Новини

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