Комунальники відновили табличку на постаменті Героїв Майдану у Кропивницькому

“Сьогодні, ймовірно саме вночі, невідомі спробували зіпсувати табличку на постаменті „Героїв Майдану“. Про це вранці повідомили у ФБ. Я викликав поліцію. На місце прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Дав пояснення, склали протокол огляду. Водночас зателефонував до секретаря міської ради з проханням, щоб комунальна служба відновила естетичний вигляд таблички і повернули все на місце. Питання вирішено”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, невідомі надірвали табличку, яка кріпиться до кам’яної конструкції за допомогою болтів.