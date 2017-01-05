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Коммунальщики восстановили табличку на постаменте Героев Майдана в Кропивницком

Коммунальщики восстановили табличку на постаменте Героев Майдана в Кропивницком

Киев • УНН

 • 6095 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Коммунальщики восстановили табличку на постаменте Героев Майдана в Кропивницком, которую в ночь на 5 января повредили вандалы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Лаврусь.

"Сегодня, вероятно именно ночью, неизвестные попытались испортить табличку на постаменте" Героев Майдана ". Об этом утром сообщили в ФБ. Я вызвал полицию. На место прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Дал объяснения, составили протокол осмотра. В то же время позвонил секретарю городского совета с просьбой, чтобы коммунальная служба восстановила эстетический вид таблички и вернула все на место. Вопрос решен ", - говорится в заметке.

Напомним, неизвестные надорвали табличку, которая крепится к каменной конструкции с помощью болтов.

Украинские Национальные Новости

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