Коммунальщики восстановили табличку на постаменте Героев Майдана в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. Коммунальщики восстановили табличку на постаменте Героев Майдана в Кропивницком, которую в ночь на 5 января повредили вандалы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Лаврусь.
"Сегодня, вероятно именно ночью, неизвестные попытались испортить табличку на постаменте" Героев Майдана ". Об этом утром сообщили в ФБ. Я вызвал полицию. На место прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Дал объяснения, составили протокол осмотра. В то же время позвонил секретарю городского совета с просьбой, чтобы коммунальная служба восстановила эстетический вид таблички и вернула все на место. Вопрос решен ", - говорится в заметке.
Напомним, неизвестные надорвали табличку, которая крепится к каменной конструкции с помощью болтов.