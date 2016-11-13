Комунальники Рівного за ніч висипали на дороги міста 150 т піску та солі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Снігоочисна техніка працювала в Рівному цілу ніч. Комунальники висипали на дороги міста 150 т піску та солі, повідомив кореспонденту УНН начальник міського шляхово-експлуатаційного управління Віктор Климук.
За його словами, проїзд головними міськими вулицями забезпечений.
“До приватного сектору ми ще не дісталися. Не виключаю, що до окремих вуличок немає під’їзду. Адже зараз для нас завдання номер один — чистити головні дороги”, — зазначив В.Климук.
Наразі на дорогах Рівного працює 28 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, протягом минулої ночі шквальні пориви вітру залишили без електроенергії 13 населених пунктів Закарпаття — 11 повністю і 2 частково.