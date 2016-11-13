Комунальники Рівного за ніч висипали на дороги міста 150 т піску та солі

За його словами, проїзд головними міськими вулицями забезпечений.

“До приватного сектору ми ще не дісталися. Не виключаю, що до окремих вуличок немає під’їзду. Адже зараз для нас завдання номер один — чистити головні дороги”, — зазначив В.Климук.

Наразі на дорогах Рівного працює 28 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, протягом минулої ночі шквальні пориви вітру залишили без електроенергії 13 населених пунктів Закарпаття — 11 повністю і 2 частково.