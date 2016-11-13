Коммунальщики Ровно за ночь высыпали на дороги города 150 т песка и соли
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Снегоочистительная техника работала в Киеве всю ночь. Коммунальщики высыпали на дороги города 150 т песка и соли, сообщил корреспонденту УНН начальник городского дорожно-эксплуатационного управления Виктор Климук.
По его словам, проезд главными городскими улицами обеспечен.
"До частного сектора мы еще не добрались. Не исключаю, что до отдельных улиц подъезда нет. Ведь сейчас для нас задача номер один - чистить главные дороги", - отметил В.Климук.
Сейчас на дорогах Ровно работает 28 единиц спецтехники.
Напомним, в течение минувшей ночи шквальные порывы ветра оставили без электроэнергии 13 населенных пунктов Закарпатья - 11 полностью и 2 частично.