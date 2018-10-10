Компанії Суркісів намагаються відсудити у держбанку ще 8 мільярдів гривень

Згідно з судовими матеріалами, держвиконавець виніс постанову про відкриття виконавчого провадження у межах виконання постанови Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року. Цим рішенням суд у межах забезпечення позову компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP (їх пов'язували з Суркісами) "ПриватБанк" та його кіпрська філія були зобов'язані належним чином виконувати депозитні договори, укладені з позивачами.

Зокрема, банк був зобов'язаний виконувати зобов'язання з нарахування та виплати відсотків, а також щодо повернення або виплати грошових коштів, розміщених на кореспондентських, депозитних, поточних, карткових або будь-яких інших рахунках цих осіб до вирішення по суті спору.

"ПриватБанку" також було заборонено здійснювати будь-які дії із зупинки операцій рахунками, а також здійснювати будь-які операції з коштами на них, включаючи списання.

За даними порталу Finbalance, вказане вище судове рішення про фактичне "розморожування" коштів пов'язаних з Суркісами компаній було винесено у межах позову до "ПриватБанку", його очільнику і Міністерству фінансів з вимогою зобов'язати виконувати депозитні договори, укладені цими компаніями з банком і його кіпрською філією.

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За неофіційними даними, зазначені кошти могли потрапити під операцію bail-in у "ПриватБанку" (примусова конвертація коштів пов'язаних осіб у капітал при націоналізації), відзначає видання.

При цьому з судових матеріалів випливає, що Генпрокуратура торік відкрила справу про зловживання службовим становищем посадовими особами Мінфіну, НБУ, "ПриватБанку" за фактом невиконання ними вищевказаного рішення суду від 9 лютого 2017 року.

"Згідно з судовими матеріалами, слідчі встановили, що компанії Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP уклали депозитні договори з кіпрською філією "ПриватБанку" на загальну суму понад 300 млн дол. (8,42 млрд за поточним курсом НБУ), які були анульовані", - уточнюється в статті.

Крім того, 25 липня 2017 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов вищевказаних шести офшорних компаній до НБУ, Фонду гарантування вкладів, Мінфіну та "ПриватБанку" про визнання протиправним рішення та зобов'язання вчинити дії, пише Finbalance. Однак, текст відповідної постанови суду засекречений.

"Разом з тим, з супутніх судових матеріалів по цій справі відомо, що позивачі просили суд скасувати рішення НБУ про визнання позивачів пов'язаними особами з "ПриватБанком", а також інші документи при продажу банку державі", - резюмує видання.

Нагадаємо, як писав УНН, Шухевич радить Суркісу здати український паспорт.