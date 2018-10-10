Компании Суркисов пытаются отсудить у госбанка еще 8 миллиардов гривен

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу "ПриватБанка" и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева от 15 февраля, которым банку было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене постановления Соборного отдела государственной исполнительной службы Днепра об открытии исполнительного производства от 3 марта 2017 года. Об этом свидетельствует решение суда от 19 сентября, передает УНН.

Согласно судебным материалам, госисполнитель вынес постановление об открытии исполнительного производства в рамках выполнения постановления Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года. Этим решением суд в рамках обеспечения иска компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP (их связывали с Суркисами) "ПриватБанк" и его кипрский филиал были обязаны должным образом выполнять депозитные договоры, заключенные с истцами.

В частности, банк был обязан выполнять обязательства по начислению и выплате процентов, а также по возврату или выплате денежных средств, размещенных на корреспондентских, депозитных, текущих, карточных или любых других счетах этих лиц до решения по существу спора.

"ПриватБанку" также было запрещено осуществлять любые действия по остановке операций по счетам, а также осуществлять любые операции со средствами на них, включая списание.

По данным портала Finbalance, указанное выше судебное решение о фактическом "размораживания" средств связанных с Суркисами компаний было вынесено в рамках иска к "ПриватБанку", его главе и Министерству финансов с требованием обязать выполнять депозитные договоры, заключенные этими компаниями с банком и его кипрским филиалом.

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По неофициальным данным, указанные средства могли попасть под операцию bail-in в "ПриватБанке" (принудительная конвертация средств связанных лиц в капитал при национализации), отмечает издание.

При этом из судебных материалов следует, что Генпрокуратура в прошлом году открыла дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами Минфина, НБУ, "ПриватБанка" по факту невыполнения ими вышеуказанного решения суда от 9 февраля 2017 года.

"Согласно судебным материалам, следователи установили, что компании Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP заключили депозитные договоры с кипрской филиалом "ПриватБанка" на общую сумму более 300 млн долл. (8,42 млрд по текущему курсу НБУ), которые были аннулированы", - уточняется в статье.

Кроме того, 25 июля 2017 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск вышеуказанных шести офшорных компаний к НБУ, Фонду обеспечения вкладов, Минфину и "ПриватБанку" о признании противоправным решения и обязательства совершить действия, пишет Finbalance. Однако, текст соответствующего постановления суда засекречен.

"Вместе с тем, из сопутствующих судебных материалов по этому делу известно, что истцы просили суд отменить решения НБУ о признании истцов связанными лицами с "ПриватБанком", а также другие документы при продаже банка государству", - резюмирует издание.

Напомним, как писал УНН, Шухевич советует Суркису сдать украинский паспорт.

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