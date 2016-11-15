Компанія WOG передала бійцям 36-ї бригади морської піхоти автомобіль Volkswagen
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти імені Костянтина Ольшанського, яка дислокується в Миколаєві, отримали від представників компанії WOG Рітейл в користування автомобіль Volkswagen. Про це УНН повідомили у компанії.
Як відомо, бійці 36-ї бригади беруть активну участь в антитерористичній операції на Сході країни і, знаючи про їхні потреби, компанією WOG було прийнято рішення про надання чергової допомоги.
Офіційна передача автомобіля відбулася наприкінці жовтня.
Як зазначив директор південного регіону компанії WOG Рітейл Андрій Білецький, це не перша допомога, яка надається військовослужбовцям 36-ї бригади. У планах на майбутнє компанія запланувала передача продуктових наборів.