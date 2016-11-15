Компания WOG передала бойцам 36-й бригады морской пехоты автомобиль Volkswagen
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Военнослужащие 36-й бригады морской пехоты имени Константина Ольшанского, которая дислоцируется в Николаеве, получили от представителей компании WOG Ритейл в пользование автомобиль Volkswagen. Об этом УНН сообщили в компании.
Как известно, бойцы 36-й бригады активно участвуют в антитеррористической операции на востоке страны и, зная об их нуждах, компанией WOG было принято решение о предоставлении очередной помощи.
Официальная передача автомобиля состоялась в конце октября.
Как отметил директор южного региона компании WOG Ритейл Андрей Белецкий, это не первая помощь, оказываемая военнослужащим 36-й бригады. В планах на будущее компания запланировала передачу продуктовых наборов.