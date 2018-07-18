Компанія “Комплекс Агромарс” планує побудувати додатковий сучасний завод для перероблення біовідходів

Зазначається, що фахівці “Агромарсу” відвідали з робочою поїздкою Німеччину, щоб на власні очі побачити, як в Європі вирішують питання перероблення відходів виробництва в енергію. Делегація відвідала підприємства в містах Вісбаден, Бад-Маргентхайм і Вінтерберг, де розташовані такі заводи з перероблення побутових відходів, деревообробної промисловості та відходів рослинного походження.

“Ми обговорювали з керівництвом німецької компанії Kablitz проектування та будівництво заводу з перероблення біовідходів, — розповідає заступник технічного директора компанії „Агромарс“ Олександр Сурмач. — Ми попередньо домовилися про будівництво заводу з перероблення курячого посліду з іншими відходами для генерації теплової та електричної енергії”.

В день такий завод буде переробляти 330 тонн посліду, виробляючи 4,4 МВт теплової та 6,2 МВт електроенергії. Для спорудження заводу “Агромарс” залучатиме кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Орієнтовний термін будівництва такого об’єкту — близько двох років. Термін окупності заводу оцінюється експертами в 3-4 роки.

За словами Олександра Сурмача, “Агромарс” планує продавати енергію за “зеленим тарифом” державі. На сьогодні німецька компанія готує комерційну пропозицію. У найближчих планах — підписати договір про співпрацю. Це буде другим кроком компанії щодо забезпечення безвідходного виробництва. Перший — завод з переробки відходів забою та падежу птиці — працює на підприємстві з 2015 року за європейськими стандартами. Отже, “Комплекс Агромарс” стане найбільш екологічно оснащеним птахівничим підприємством в Україні.

Зазначимо, що “Агромарс” постійно дбає про екологічність свого виробництва та розбудовує системи очищення й перероблення відходів. Зокрема, обидва забійні цехи обладнані сучасними голландськими системами передочистки стічних вод. Всього ж на будівництво цеху водопостачання й очисних споруд підприємством витрачено близько 39 млн євро.

Продукція “Комплексу Агромарс” під маркою “Гаврилівські курчата” добре знана як в Україні, так і за її межами. Адже вона успішно експортується в Німеччину, Нідерланди, Ірландію, Словаччину, Арабські Емірати, Лівію, Катар, Саудівську Аравію, а також в Ірак, Єгипет, Китай та В’єтнам. Це стало можливим завдяки тому, що інспектори Європейської комісії підтвердили: виробництво і якість продукції компанії відповідають всім регламентам і директивам Євросоюзу. Подібні перевірки безпеки та якості продукції компанії проводили також комісії з країн Близького Сходу і Азії, які прийшли до тих самих позитивних висновків, що й інспектори з Європи.