Компанія “Комплекс Агромарс” планує побудувати додатковий сучасний завод для перероблення біовідходів

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 50764 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 102613 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 98516 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 125509 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 103094 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 119406 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 159990 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189976 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 294187 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167278 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опади не очікуються
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

25 березня, 15:32 • 50456 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

25 березня, 16:00 • 49130 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

25 березня, 16:34 • 52489 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

25 березня, 16:40 • 48733 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

25 березня, 16:44 • 74369 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 125509 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 163684 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 294187 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 224390 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 250690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 29547 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 51366 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56195 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 54536 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 68774 перегляди
Актуальне
Компанія “Комплекс Агромарс” планує побудувати додатковий сучасний завод для перероблення біовідходів

Компанія “Комплекс Агромарс” планує побудувати додатковий сучасний завод для перероблення біовідходів

Київ • УНН

 • 29809 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. ТОВ “Комплекс Агромарс” (торгова марка “Гаврилівські курчата”) заявило про плани щодо побудови додаткового сучасного заводу для перероблення біологічних відходів. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Зазначається, що фахівці “Агромарсу” відвідали з робочою поїздкою Німеччину, щоб на власні очі побачити, як в Європі вирішують питання перероблення відходів виробництва в енергію. Делегація відвідала підприємства в містах Вісбаден, Бад-Маргентхайм і Вінтерберг, де розташовані такі заводи з перероблення побутових відходів, деревообробної промисловості та відходів рослинного походження.

“Ми обговорювали з керівництвом німецької компанії Kablitz проектування та будівництво заводу з перероблення біовідходів, — розповідає заступник технічного директора компанії „Агромарс“ Олександр Сурмач. — Ми попередньо домовилися про будівництво заводу з перероблення курячого посліду з іншими відходами для генерації теплової та електричної енергії”.

В день такий завод буде переробляти 330 тонн посліду, виробляючи 4,4 МВт теплової та 6,2 МВт електроенергії. Для спорудження заводу “Агромарс” залучатиме кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Орієнтовний термін будівництва такого об’єкту — близько двох років. Термін окупності заводу оцінюється експертами в 3-4 роки.

За словами Олександра Сурмача, “Агромарс” планує продавати енергію за “зеленим тарифом” державі. На сьогодні німецька компанія готує комерційну пропозицію. У найближчих планах — підписати договір про співпрацю. Це буде другим кроком компанії щодо забезпечення безвідходного виробництва. Перший — завод з переробки відходів забою та падежу птиці — працює на підприємстві з 2015 року за європейськими стандартами. Отже, “Комплекс Агромарс” стане найбільш екологічно оснащеним птахівничим підприємством в Україні.

Зазначимо, що “Агромарс” постійно дбає про екологічність свого виробництва та розбудовує системи очищення й перероблення відходів. Зокрема, обидва забійні цехи обладнані сучасними голландськими системами передочистки стічних вод. Всього ж на будівництво цеху водопостачання й очисних споруд підприємством витрачено близько 39 млн євро.

Продукція “Комплексу Агромарс” під маркою “Гаврилівські курчата” добре знана як в Україні, так і за її межами. Адже вона успішно експортується в Німеччину, Нідерланди, Ірландію, Словаччину, Арабські Емірати, Лівію, Катар, Саудівську Аравію, а також в Ірак, Єгипет, Китай та В’єтнам. Це стало можливим завдяки тому, що інспектори Європейської комісії підтвердили: виробництво і якість продукції компанії відповідають всім регламентам і директивам Євросоюзу. Подібні перевірки безпеки та якості продукції компанії проводили також комісії з країн Близького Сходу і Азії, які прийшли до тих самих позитивних висновків, що й інспектори з Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.65
Bitcoin
$87,349.80
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,066.19