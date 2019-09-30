Компанія Бахматюка не вважає себе монополістом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Компанія “Авангард” Олега Бахматюка не має структурних ознак монополії. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі компанії, коментуючи анонсовану діючою владою боротьбу з монополістами.
У “Авангарді”, посилаючись на чинне законодавство, нагадали, що монополістом можуть визнати компанію з часткою ринку в 35%, якщо остання не доведе, що зазнає значної конкуренції. Зазначимо, що на сайті компанії вказано, що доля “Авангарду” на ринку яєць становить 30%.
“За нашими оцінками, компанія "Авангард" на сьогодні не має структурних ознак монополії (не займає більше 35% ринку яйця курячого в Україні), а також жорстко конкурує за ціною з основними гравцями цього ринку”, - повідомили у пресслужбі компанії.
Посилаючись на дані Державної служби статистики, в “Авангарді” повідомили, що ціна на яйця з січня по грудень 2018 року знизилися на 12,3%, а з січня по серпень 2019 року — на 8,4%.
Разом з цим, загострення конкуренції на внутрішньому ринку змусило більшість виробників переорієнтовуватися на експорт яєць. Поставки продукту за кордон значно виросли у 2018 році. Подібна тенденція продовжується і в 2019 році, розповіли в “Авангарді”.
“Так доля групи компаній Авангард у загальноукраїнському експорті яйця за 2018 рік становила 46,7%, а за 8 місяців 2019 року вже перевищила 60% експорту”, — розповіли у компанії.
Нагадаємо, окрім яєць, з початку року в Україні подешевшала курятина — на 6%. Станом на 30 вересня курятина є найдоступнішим м’ясом для українців — 104,4 грн за кг. Кілограм свинини і яловичини українцям обійдеться у 112,4 грн і 119,9 грн за кг відповідно.
За даними АМКУ, діяльність з виробництва курячого м’яса в Україні здійснюють близько 100 суб’єктів господарювання, найбільші з них: “Миронівський хлібопродукт”, “Комплекс Агромарс” та “Агро-Овен”. Значний обсяг української курятини так само йде на експорт.