Компанія Бахматюка не вважає себе монополістом

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 5812 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 12843 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 46764 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 40576 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 40757 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 251708 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 167068 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139550 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140717 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152448 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.2м/с
38%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 49160 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 30390 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 47427 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 45499 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 17002 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 46817 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 251748 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 204466 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 321455 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 340715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 5758 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 48055 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 31016 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 66463 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 48652 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Компанія Бахматюка не вважає себе монополістом

Київ • УНН

 • 5480 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Компанія “Авангард” Олега Бахматюка не має структурних ознак монополії. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі компанії, коментуючи анонсовану діючою владою боротьбу з монополістами.

Компанія Бахматюка не вважає себе монополістом

У “Авангарді”, посилаючись на чинне законодавство, нагадали, що монополістом можуть визнати компанію з часткою ринку в 35%, якщо остання не доведе, що зазнає значної конкуренції. Зазначимо, що на сайті компанії вказано, що доля “Авангарду” на ринку яєць становить 30%.

“За нашими оцінками, компанія "Авангард" на сьогодні не має структурних ознак монополії (не займає більше 35% ринку яйця курячого в Україні), а також жорстко конкурує за ціною з основними гравцями цього ринку”, - повідомили у пресслужбі компанії.

Посилаючись на дані Державної служби статистики, в “Авангарді” повідомили, що ціна на яйця з січня по грудень 2018 року знизилися на 12,3%, а з січня по серпень 2019 року — на 8,4%.

Разом з цим, загострення конкуренції на внутрішньому ринку змусило більшість виробників переорієнтовуватися на експорт яєць. Поставки продукту за кордон значно виросли у 2018 році. Подібна тенденція продовжується і в 2019 році, розповіли в “Авангарді”.

“Так доля групи компаній Авангард у загальноукраїнському експорті яйця за 2018 рік становила 46,7%, а за 8 місяців 2019 року вже перевищила 60% експорту”, — розповіли у компанії.

Нагадаємо, окрім яєць, з початку року в Україні подешевшала курятина — на 6%. Станом на 30 вересня курятина є найдоступнішим м’ясом для українців — 104,4 грн за кг. Кілограм свинини і яловичини українцям обійдеться у 112,4 грн і 119,9 грн за кг відповідно.

За даними АМКУ, діяльність з виробництва курячого м’яса в Україні здійснюють близько 100 суб’єктів господарювання, найбільші з них: “Миронівський хлібопродукт”, “Комплекс Агромарс” та “Агро-Овен”. Значний обсяг української курятини так само йде на експорт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.34
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08