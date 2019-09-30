Компания Бахматюка не считает себя монополистом

В "Авангарде", ссылаясь на действующее законодательство, напомнили, что монополистом могут признать компанию с долей рынка в 35%, если последняя не докажет, что испытывает значительную конкуренцию. Отметим, что на сайте компании указано, что доля "Авангарда" на рынке яиц составляет 30%.

"По нашим оценкам, компания "Авангард" на сегодня не имеет структурных признаков монополии (не занимает более 35% рынка яйца куриного в Украине), а также жестко конкурирует с основными игроками этого рынка", - сообщили в пресс-службе компании.

Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, в "Авангарде" сообщили, что цена на яйца с января по декабрь 2018 года снизились на 12,3%, а с января по август 2019 года - на 8,4%.

Вместе с этим, обострение конкуренции на внутреннем рынке заставило большинство производителей переориентироваться на экспорт яиц. Поставки продукта за границу значительно выросли в 2018 году. Подобная тенденция продолжается и в 2019 году, рассказали в "Авангарде".

"Так доля группы компаний Авангард в общеукраинском экспорте яйца с 2018 года составляла 46,7%, а за 8 месяцев 2019 года уже превысила 60% экспорта", - рассказали в компании.

Напомним, кроме яиц, с начала года в Украине подешевела курятина - на 6%. По состоянию на 30 сентября курятина является самым доступным мясом для украинцев - 104,4 грн за кг. Килограмм свинины и говядины украинцам обойдется в 112,4 грн и 119,9 грн за кг соответственно.

По данным АМКУ, деятельность по производству куриного мяса в Украине осуществляют около 100 субъектов хозяйствования, крупнейшие из них: "Мироновский хлебопродукт", "Комплекс Агромарс" и "Агро-Овен". Значительный объем украинской курятины так же идет на экспорт.