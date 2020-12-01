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Комітет ВР орієнтовно завтра розгляне законопроект про брехню в деклараціях

Комітет ВР орієнтовно завтра розгляне законопроект про брехню в деклараціях

Київ • УНН

 • 16863 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у середу, 2 грудня, ймовірно, розгляне законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Про це УНН розповів народний депутат України від фракції “Голос” Ярослав Юрчишин.

“Так, завтра, орієнтовно о 15:00, законопроект, створений нашою робочою групою, має шанс бути розглянутим на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Можливо, буде швидше, але поки немає розпорядження голови ВРУ Дмитра Разумкова. Сьогодні все стане зрозуміло”, - зазначив нардеп.

Зауважимо, що на офіційному сайті комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, в порядку денному немає розгляду цього питання. 

Зазначимо, що сьогодні, 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.

Додамо, що у робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.

Українські Національні Новини

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