Комітет ВР орієнтовно завтра розгляне законопроект про брехню в деклараціях

“Так, завтра, орієнтовно о 15:00, законопроект, створений нашою робочою групою, має шанс бути розглянутим на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Можливо, буде швидше, але поки немає розпорядження голови ВРУ Дмитра Разумкова. Сьогодні все стане зрозуміло”, - зазначив нардеп.

Зауважимо, що на офіційному сайті комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, в порядку денному немає розгляду цього питання.

Зазначимо, що сьогодні, 1 грудня, у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.



Додамо, що у робочій групі щодо КСУ очікують ухвалення закону про брехню в деклараціях цього тижня.



