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Комітет Ради запросив представників МВФ до обговорення законопроекту про банки

Комітет Ради запросив представників МВФ до обговорення законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запросив представників МВФ до обговорення законопроекту про банки. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Верховної Ради України.

“На початку засідання голова Комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів Комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроекту”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ВРУ 30 березня ухвалила за основу проект закону № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.

Пізніше стало відомо, що до законопроекту до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тисяч поправок.

Голова ВРУ Дмитро Разумков назвав таку кількість поправок антирекордом українського парламенту та зазначив, що такі дії спрямовані на блокування роботи ВР.

Українські Національні Новини

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