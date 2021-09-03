Комісія стратегічного партнерства України та США збереться до кінця року

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“Україна і Штати хочуть структурувати відносини, тому починається структурний діалог. Вже до кінця року ключові американські та українські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджуватися домовленості з енергетики, з клімату, з економіки, з комерційної співпраці”, — заявила Стефанішина.

Доповнення

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена. Зеленський зокрема передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців — “на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії”.

Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

2 вересня, Зеленський у межах візиту до Каліфорнії зустрівся з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком та виступив у Стенфордському університеті.