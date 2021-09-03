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Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется до конца года. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Украина и Штаты хотят структурировать отношения, поэтому начинается структурное диалог. Уже к концу года ключевые американские и украинские министры будут находиться в Киеве, где будут внедряться договоренности по энергетике, по климату, по экономике, с коммерческой сотрудничества”, — заявила Стефанишина.

Дополнение

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Зеленский в частности передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинский — “на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России”.

После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

2 сентября, Зеленский в рамках визита в Калифорнию встретился с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступил в Стэнфордском университете.

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