Командували обстрілом Херсона і вбили 24 людини: повідомлено про підозру двом генералам та підполковнику рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру ще трьом представникам командування російських військ. Під їхнім керівництвом загарбники в травні обстріляли Херсон, в результаті чого загинули 24 людини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки зібрала доказову базу на:
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- генерал-полковника олега макаревича – командувача угрупованням військ зс рф «Днепр»;
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- генерал-лейтенанта аркадія марзоєва – командувача 22-го армійського корпусу чорноморського флоту країни-агресора;
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- підполковника дмитра жаркіх – командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії.
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Як зазначає СБУ, саме під їхнім керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Тоді внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних жителів, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості.
Окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.
За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів.
Після отримання такої директиви його спільник – генерал марзоєв – займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант – жаркіх – безпосередньо командував ворожим обстрілом.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
▪️ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
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