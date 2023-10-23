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Командували обстрілом Херсона і вбили 24 людини: повідомлено про підозру двом генералам та підполковнику рф

Київ • УНН

 • 131234 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру ще трьом представникам командування російських військ. Під їхнім керівництвом загарбники в травні обстріляли Херсон, в результаті чого загинули 24 людини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Командували обстрілом Херсона і вбили 24 людини: повідомлено про підозру двом генералам та підполковнику рф

Деталі

Служба безпеки зібрала доказову базу на:

  • генерал-полковника олега макаревича – командувача угрупованням військ зс рф «Днепр»;
  • генерал-лейтенанта аркадія марзоєва – командувача 22-го армійського корпусу чорноморського флоту країни-агресора;
  • підполковника дмитра жаркіх – командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту росії.

Як зазначає СБУ, саме під їхнім керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Тоді внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних жителів, ще 51 людина – отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.

За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів.

Після отримання такої директиви його спільник – генерал марзоєв – займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант – жаркіх – безпосередньо командував ворожим обстрілом.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом воєнним злочинцям рф повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
▪️ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ затримала агентів рф, які наводили ракети та авіабомби на будинки Херсона

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