Командовали обстрелом Херсона и убили 24 человека: сообщено о подозрении двум генералам и подполковнику рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сообщено о подозрении еще трем представителям командования российских войск. Под их руководством захватчики в мае обстреляли Херсон, в результате чего погибли 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на:
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- генерал-полковника олега макаревича – командующего группировкой войск ссс рф «Днепр»;
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- генерал-лейтенанта аркадия марзоева – командующего 22-м армейским корпусом черноморского флота страны-агрессора;
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- подполковника дмитрия жарких – командира 8-го артиллерийского полка береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота россии.
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Как отмечает СБУ, именно под их руководством захватчики осуществили массированный обстрел областного центра 3 мая этого года. Тогда в результате российской атаки погибло 24 мирных жителей, еще 51 человек – получил ранения различной степени тяжести.
Оккупанты ударили из реактивной и ствольной артиллерии по жилой многоэтажке, частным домам, торговому центру, железнодорожному вокзалу, автозаправочной станции и другим гражданским объектам.
По данным следствия, приказ на вражеский обстрел Херсона отдал генерал макаревич. В своем распоряжении он приказал подчиненным осуществить огневое поражение по украинскому городу без различения гражданских и военных объектов.
После получения такой директивы его сообщник – генерал марзоев – занимался подготовкой массированного удара по областному центру, а еще один фигурант – жарких – непосредственно командовал вражеским обстрелом.
На основании собранных Службой безопасности доказательств трем военным преступникам рф сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
▪️ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
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