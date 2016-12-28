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Командиру роти управління патрульної поліції Львова повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Командиру однієї із рот управління патрульної поліції у Львові повідомили про підозру за фактом нанесення іншому працівнику патрульної поліції умисних тілесних ушкоджень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч.2. ст.365 КК України, а саме перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством.

Повідомляється, що 23 листопада, будучи при виконанні службових обов’язків, командир роти наніс декілька ударів кулаком та ногою іншому працівнику поліції, який йому підпорядковувався, внаслідок чого заподіяв легкі тілесні ушкодження.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Одночасно задоволено клопотання сторони захисту про відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Українські Національні Новини

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