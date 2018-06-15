Команда Зінченка розпочне сезон матчами з "Арсеналом" і "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Англійська Прем’єр-ліга оголосила розклад календарю майбутнього сезону чемпіонату 2018-19 років, передає УНН з посиланням на сайт АПЛ і ФФУ.
На 5 серпня на лондонському стадіоні “Уемблі” команда українця зійдеться з “Челсі” у матчі за Суперкубок Англії.
А за тиждень, 11 серпня (базовий день), у першому турі Прем’єр-ліги-2018/2019 “городяни” на виїзді зіграють проти “Арсеналу”.
До вашої уваги розклад інших поєдинків першого туру:
“Борнмут” — “Кардіфф”;
“Фулхем” — “Кристал Пелас”;
“Хаддерсфілд” — “Челсі”;
“Ліверпуль” — “Вест Хем”;
“Ньюкасл — Тотенхем”;
“МЮ” — “Лестер”;
“Вулверхемптон” — “Евертон”;
“Саутгемптон” — “Бернлі”;
“Уотфорд” — “Брайтон”.
Варто зазначити, що у 2-му турі відбудеться лондонське дербі між “Челсі” і “Арсеналом”, а в 3-му — центральним матчем буде зустріч між “МЮ” і “Тотенхемом”.
Як повідомляв УНН, українець Олександр Зінченко став чемпіоном Англії у складі “Манчестер Сіті”.