Команда Зінченка розпочне сезон матчами з "Арсеналом" і "Челсі"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Англійська Прем’єр-ліга оголосила розклад календарю майбутнього сезону чемпіонату 2018-19 років, передає УНН з посиланням на сайт АПЛ і ФФУ.

На 5 серпня на лондонському стадіоні “Уемблі” команда українця зійдеться з “Челсі” у матчі за Суперкубок Англії.

А за тиждень, 11 серпня (базовий день), у першому турі Прем’єр-ліги-2018/2019 “городяни” на виїзді зіграють проти “Арсеналу”.

До вашої уваги розклад інших поєдинків першого туру:

“Борнмут” — “Кардіфф”;

“Фулхем” — “Кристал Пелас”;

“Хаддерсфілд” — “Челсі”;

“Ліверпуль” — “Вест Хем”;

“Ньюкасл — Тотенхем”;

“МЮ” — “Лестер”;

“Вулверхемптон” — “Евертон”;

“Саутгемптон” — “Бернлі”;

“Уотфорд” — “Брайтон”.

Варто зазначити, що у 2-му турі відбудеться лондонське дербі між “Челсі” і “Арсеналом”, а в 3-му — центральним матчем буде зустріч між “МЮ” і “Тотенхемом”.

Як повідомляв УНН, українець Олександр Зінченко став чемпіоном Англії у складі “Манчестер Сіті”.

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