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Команда Шахова і Хачеріді виграла перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9513 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Грецький “ПАОК” українських гравців Євгена Шахова та Євгена Хачеріді вдома приймав віце-чемпіона Швейцарії “Базель” у першій зустрічі другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.

Перша половина закінчилася з рахунком 1:0 на користь клубу із Салонік. Практично гол-шедевр створив іспанський півзахисник греків Хосе Каньяс. 31-річний футболіст двічі обробив м’яч нальоту грудьми після чого завдав удар лівою ногою. М’яч направився під дальню стійку та перелетів за спину голкіперу — 1:0.

В заключні 10 хвилин гри своє слово також сказав головний бомбардир “ПАОКу” Александар Прійович. Він ударом у падінні направив м’яч з відскоком від газону до цілі. Проте клуб українців не втримав більш солідну перевагу, пропустивши гол головою від Айеті на 82 хвилині — 2:1.

Тепер у матчі-відповіді у Швейцарії “ПАОК” задля виходу до третьої стадії відбору задовольнить й нічия.

Зазначимо, що наш хавбек Шахов вийшов лише в додатковий час, а Хачеріді провів увесь поєдинок на лаві запасних.

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