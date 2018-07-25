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Команда Шахова и Хачериди выиграла первый матч квалификации Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Греческий “ПАОК” украинских игроков Евгения Шахова и Евгения Хачериди дома принимал вице-чемпиона Швейцарии “Базель” в первой встрече второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Первая половина закончилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Салоник. Практически гол-шедевр создал испанский полузащитник греков Хосе Каньяс. 31-летний футболист дважды обработал мяч налета грудью после чего нанес удар левой ногой. Мяч направился в дальнюю штангу и перелетел за спину голкиперу — 1:0.

В заключительные 10 минут игры свое слово также сказал главный бомбардир “ПАОК” Александар Прийович. Он ударом в падении направил мяч с отскоком от газона к цели. Однако клуб Украинский не удержал более солидное преимущество, пропустив гол головой от Айети на 82 минуте — 2:1.

Теперь в ответном матче в Швейцарии “ПАОК” для выхода третьей стадии отбора удовлетворит и ничья.

Отметим, что наш хавбек Шахов вышел лишь в дополнительное время, а Хачериди провел весь поединок на скамейке запасных.

Украинские Национальные Новости

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