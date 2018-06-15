Команда Гладиря виграла перший матч фіналу чемпіонату Франції

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Захисник національної збірної України Сергій Гладир продовжив боротьбу за чемпіонський титул у першості Франції, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

БК “Монако” уродженця Миколаєва перемогло “Ле Ман” у стартовому поєдинку чемпіонської серії — 81:77.

Зазначимо, що Гладир вийшов у стартовому складі і провів на паркеті 19 хвилин. За цей період наш земляк очок не набрав (0/3 триочкові), зробив 2 підбирання.

Примітно, що у стані “Ле Ману” відіграв поєдинок екс-форвард київського “Будівельника” Ді Джей Стефенс. Американець за 26 хвилин приніс команді 8 очок і 8 підбирань.

Додамо також, наступний матч серії суперники зіграють 15 червня.

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