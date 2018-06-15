Команда Гладиря виграла перший матч фіналу чемпіонату Франції

БК “Монако” уродженця Миколаєва перемогло “Ле Ман” у стартовому поєдинку чемпіонської серії — 81:77.

Зазначимо, що Гладир вийшов у стартовому складі і провів на паркеті 19 хвилин. За цей період наш земляк очок не набрав (0/3 триочкові), зробив 2 підбирання.

Примітно, що у стані “Ле Ману” відіграв поєдинок екс-форвард київського “Будівельника” Ді Джей Стефенс. Американець за 26 хвилин приніс команді 8 очок і 8 підбирань.

Додамо також, наступний матч серії суперники зіграють 15 червня.