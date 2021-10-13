Коломойський бере під контроль партію “Удар” Кличка - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Український олігарх Ігор Коломойський та Київський міський голова Віталій Кличко створюють політичний союз з перспективою співпраці на наступних парламентських виборах. Про це заявив політолог Володимир Цибулько, передає УНН.
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“Кличко здає „Удар“ під контроль Коломойського чи розраховує на союзництво з Коломойським”, — написав експерт на своїй сторінці у Facebook.
На думку політолога, Кличко, завдяки партнерству з Коломойським і його представниками у партії “Слуга народу”, розраховує, по-перше, “захиститися від постійного терору Банкової”, пов’язаного з кримінальними розслідуваннями щодо зловживань столичної влади, а, по-друге, планує кампанію наступних виборів до Верховної Ради.
“Схоже, що Кличко готує на нові парламентські вибори знову київський сценарій, коли вже напередодні самої кампанії все політично активне населення знатиме про певний намір створювати коаліцію саме зі “Слугою народу”, а не з “ЄС” чи “Батьківщиною”. Можливо, такий намір обумовлений бажанням підібрати голоси “слуг”, — написав Цибулько.
Додамо
Як писала низка українських ЗМІ, 11 жовтня колишній народний депутат Андрій Денисенко повідомив, що керівником штабу партії “Удар” Віталія Кличка у Дніпропетровській області призначили давнього соратника Коломойського, ексголову облради Святослава Олійника, а міського штабу — народного депутата зі “Слуги народу” Кирила Нестеренка, який також входить до наближеного кола осіб олігарха. Денисенко також додав, що Запорізьку обласну організацію партії Кличка очолив “ставленик іншої приватівської гілки” Едуард Гугнін.
У коментарі ЗМІ голова виконавчого комітету партії “Удар” Артур Палатний не став спростовувати цю інформацію і заявив, що їхня політсила “відкрита для співпраці з усіма конструктивними силами в різних регіонах нашої країни”.
Нагадаємо, що 5 березня 2021 року США запровадили візові санкції проти українського олігарха Коломойського.
У Державному департаменті Сполучених Штатів пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.
Крім того, 3 жовтня 2021 року були оприлюднені документи журналістського розслідування PandoraPapers, що частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського офшорним фірмам президента Володимира Зеленського та його оточення.