Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють у несплаті податків на понад 33 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колишнього власника "Дельта Банку" підозрюють у несплаті податків на понад 33 млн гривень. Про це повідомляє пресслужбу Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
Так, за даними слідства, у лютому 2015 року на рахунок колишнього власника "Дельта Банку" надійшли понад 153 млн грн в якості оплати за купiвлю iменних акцiй банку від юридичної особи-нерезидента.
"Отримавши дохід, він зобов’язаний був у період з січня по травень 2016 року сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з цієї суми. Однак, ухилився від сплати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великий розмірах – понад 33 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі повідомили власнику банку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, співвласниками ліквідованого "Дельта Банку" були Микола Лагун та американська корпорація Cargill.
За тиждень до введення тимчасової адміністрації, Cargill "схлопнув" кредити банку з компаніями: "Яблуневий дар", "Іллічівський зерновий термінал" і "Стройбуд Іллічівськ". Ці операції Cargill згодом визнають незаконними, попри намагання віце-президента компанії Cargill Марка Конлона переконати у зворотньому.
"Cargill відданий ідеї ведення нашого бізнесу на високому рівні сумлінності, підзвітності та відповідальності по всьому світу. Це включає у себе дотримання законів країн, в яких ми ведемо свою діяльність", - відзначав тоді Конлон у своєму листі до влади.
Та окрім незаконних угод по "Дельта Банку", Cargill часто фігурує в схемах ухилення від сплати податків. УНН виявив, що одна з таких кримінальних справ взагалі виявилася "зам’ятою".
При цьому, американська приватна корпорація кредитує уряд України. Нещодавно Cargill надав кредит Україні у розмірі 250 млн євро, який, за оцінкою економістів, обійдеться українцям дорожче, ніж минулорічний.