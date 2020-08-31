Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Так, по данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца "Дельта Банка" поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента.
"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако, уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах - более 33 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, совладельцами ликвидированного "Дельта Банка" были Николай Лагун и американская корпорация Cargill.
За неделю до введения временной администрации, Cargill "схлопнул" кредиты банка с компаниями: "Яблочный Дар", "Ильичевский зерновой терминал" и "Стройбуд Ильичевск". Эти операции Cargill впоследствии признаются недействительными, несмотря на попытки вице-президента компании Cargill Марка Конлона убедить в обратном.
"Cargill предан идее ведения нашего бизнеса на высоком уровне добросовестности, подотчетности и ответственности по всему миру. Это включает в себя соблюдение законов стран, в которых мы ведем свою деятельность", - отмечал тогда Конлон в своем письме к власти.
Но кроме незаконных сделок по "Дельта Банку", Cargill часто фигурирует в схемах уклонения от уплаты налогов. УНН обнаружил, что одно из таких уголовных дел вообще оказалось "замятым".
При этом, американская частная корпорация кредитует правительство Украины. Недавно Cargill предоставил кредит Украине в размере 250 млн евро, который, по оценке экономистов, обойдется украинцам дороже, чем прошлогодний.