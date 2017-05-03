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Колишнього працівника ДАІ судитимуть на Хмельниччині за хабар

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Колишнього інспектора з дорожнього нагляду одного з відділів Національної поліції Хмельницької області судитимуть за отримання хабара у 8 тис. грн за ненаправлення до суду протоколу про керування транспортним засобом особою у нетверезому стані. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Колишнього працівника ДАІ судитимуть на Хмельниччині за хабар

"30 березня 2017 року слідчим відділом прокуратури області спільно із співробітниками Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в області під час одержання неправомірної вигоди викрито інспектора з дорожнього нагляду одного із відділів поліції Головного управління Національної поліції в області", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронцями було зафіксовано факт керування транспортним засобом особою у нетверезому стані, у зв’язку із чим складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

У подальшому поліцейський з метою одержання неправомірної вигоди поставив вимогу дружині правопорушника передати йому хабар в розмірі 8 тис. грн. за ненаправлення до суду для розгляду по суті зібраних матеріалів про скоєння адміністративного правопорушення. Окрім цього, за вказану неправомірну вигоду правоохоронець мав повернути тимчасово затриманий транспортний засіб та реєстраційні документи на нього.

Після одержання обумовленої ним суми хабара правоохоронця викрито "на гарячому".

Обвинувальний акт за підозрою працівника поліції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища) Кримінального кодексу України, направлено до суду.

Нагадаємо, санкція інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від 17 тис. до 25,5 тис. грн. або арешт на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНН 25 квітня, колишнього керівника ДАІ Полтавщини судитимуть заочно.

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