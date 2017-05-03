Бывшего сотрудника ГАИ будут судить в Хмельницкой области за взятку

"30 марта 2017 года следственным отделом прокуратуры области совместно с сотрудниками Хмельницкого управления департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и управления Службы безопасности Украины в области во время получения неправомерной выгоды разоблачен инспектор по дорожному надзору одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в области", - говорится в сообщении.

Так, правоохранителями был зафиксирован факт управления транспортным средством лицом в нетрезвом состоянии, в связи с чем составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

В дальнейшем полицейский с целью получения неправомерной выгоды потребовал у жены правонарушителя передать ему взятку в размере 8 тыс. грн. за ненаправленные в суд для рассмотрения по существу собранных материалов о совершении административного правонарушения. Кроме этого, за указанную неправомерную выгоду милиционер должен был вернуть временно задержанное транспортное средство и регистрационные документы на него.

После получения оговоренной им суммы взятки милиционера разоблачен "на горячем".

Обвинительный акт по подозрению работника полиции в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения) Уголовного кодекса Украины, направлено в суд.

Напомним, санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. или арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН 25 апреля, бывшего руководителя ГАИ Полтавщины судить заочно.