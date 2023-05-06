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Колишнього керівника служби безпеки Uber засудили за приховування випадку кібератаки

Колишнього керівника служби безпеки Uber засудили за приховування випадку кібератаки

Київ • УНН

 • 1168102 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Колишнього керівника служби безпеки компанії Uber засудили до трьох років умовно за приховування від влади випадку кібератаки, яка відбулась на сервіс, пише BBC, передає УНН.

Деталі

Екскерівника служби безпеки Uber Джозефа Саллівана визнали винним у тому, що він заплатив хакерам 100 000 доларів в обмін на підписання з ними угоди про нерозголошення інформації про злом. На час злому системи хакери отримали доступ до 57 мільйонів акаунтів клієнтів Uber, включаючи інформацію про імена та номери телефонів. Колишнього керівника служби безпеки компанії визнали винним у перешкоджанні розслідуванню Федеральної торгової комісії.

У вигяді покарання, Салліван має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів та відпрацювати 200 годин громадських робіт.

Доповнення

Салліван розпочав свою роботу на посаді директора з безпеки Uber у 2015 році. У листопаді 2016 року зловмисники, які атакували Uber, надіслали Саллівану електронний лист, де повідомили, що викрали велику кількість даних користувачів додатку, які вони видалять в обмін на викуп. Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

За даними Мін'юсту, Салліван домовився з хакерами про виплату $100 000 в обмін на підписання ними угоди про нерозголошення, щоб вони нікому не розповідали про витік даних користувачів.

Хакери отримали гроші в грудні 2016 року під виглядом "баг-баунті" - винагороди, яку платять дослідникам з кібербезпеки. У 2019 році, хакерам були висунуті звинувачення у змові, вони визнали свою провину.

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