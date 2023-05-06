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Бывшего руководителя службы безопасности Uber осудили за утаивание случая кибератаки

Бывшего руководителя службы безопасности Uber осудили за утаивание случая кибератаки

Киев • УНН

 • 1168098 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Бывшего руководителя службы безопасности компании Uber приговорили к трем годам условно за утаивание от властей случая кибератаки, которая произошла на сервис, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Экс-руководителя службы безопасности Uber Джозефа Салливана признали виновным в том, что он заплатил хакерам 100 000 долларов в обмен на подписание с ними соглашения о неразглашении информации о взломе. На время взлома системы хакеры получили доступ к 57 миллионам аккаунтов клиентов Uber, включая информацию об именах и номерах телефонов. Бывшего руководителя службы безопасности компании признали виновным в препятствовании расследованию Федеральной торговой комиссии.

В качестве наказания, Салливан должен заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов и отработать 200 часов общественных работ.

Дополнение

Салливан начал свою работу в должности директора по безопасности Uber в 2015 году. В ноябре 2016 года злоумышленники, которые атаковали Uber, прислали Салливану электронное письмо, где сообщили, что похитили большое количество данных пользователей приложения, которые они удалят в обмен на выкуп. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

По данным Минюста, Салливан договорился с хакерами о выплате $100 000 в обмен на подписание ими соглашения о неразглашении, чтобы они никому не рассказывали об утечке данных пользователей.

Хакеры получили деньги в декабре 2016 года под видом "баг-баунти" - вознаграждения, которое платят исследователям по кибербезопасности. В 2019 году, хакерам были выдвинуты обвинения в сговоре, они признали свою вину.

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