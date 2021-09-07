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Колишній наставник “Карпат” Дулуб очолив український клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. ФК “Львів”, який змагається в Українській Прем’єр-лізі, оголосив Олега Дулуба новим головним тренером клубу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Що відомо

Білоруський наставник офіційно оформив трудову угоду з “містянами”. Контракт підписано за схемою “1+1”.

Новий очільник “синьо-золотих левів” вже прибув до Львова та невдовзі приступить до виконання своїх прямих обов’язків.

Деталі

Дулуб розпочав тренерську кар’єру у 2001 році. Очолював білоруські, українські та казахстанські команди. Останнім клубом 55-річного фахівця був ФК “Крумкачи” (Білорусь). Також він працював з ФК “Карпати” (Львів) та з ФК “Чорноморець” (Одеса). Окрім того, наставник нетривалий час тренував збірну Білорусі U-19.

Доповнення

Після 6 турів “Львів” має у своєму активі 2 очки та перебуває на передостанній сходинці поточного чемпіонату.

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