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The New York Times

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Колишній головнокомандувач НАТО в Європі виступив за надання Україні МіГ-29 та F-16

Київ • УНН

 • 482762 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Колишній головнокомандувач об'єднаними ЗС НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що Україні потрібні бойові літаки, та виступив за надання Києву польських винищувачів МіГ-29 та американських - F-16. Про це інформує УНН, посилаючись на ZDF.

Колишній головнокомандувач НАТО в Європі виступив за надання Україні МіГ-29 та F-16

Деталі

За словами Ставрідіса, МіГ-29 можна поставити до Києва напряму, а українські бійці знають, як ними керувати.

"Передача другого типу літака вимагатиме більше часу, українські пілоти могли б навчатися на F16 потім. Це відносно простий літальний апарат, який легко освоїти", - сказав адмірал.

Він також сказав, що надання Україні західних танків має "важливе значення", оскільки цей вид озброєння важливий для українських бійців для проведення наземних боїв. Водночас, додав Ставрідіс, "у небі" більшого успіху досягають російські окупанти, тому Україну потрібно й надалі підтримувати в захисті її повітряного простору.

"Це означатиме, наприклад, батареї Patriot, які постачатимуть Сполучені Штати, а потім, можливо, Німеччина", - сказав він.

Окрім цього, адмірал додав, що поділяє "дуже чесну і ймовірно точну" оцінку начальника Генштабу США Марка Міллі щодо перебігу війни. Зокрема, він погоджується з твердженням, що питання Криму "буде дуже складним".

Нагадаємо

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю для агентства dpa у грудні 2022 року, попросив надати Києву західні винищувачі та військові кораблі на додаток до танків після обіцянки США надати системи ППО Patriot.

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