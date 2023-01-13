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Бывший главнокомандующий НАТО в Европе выступил за предоставление Украине МиГ-29 и F-16

Киев • УНН

 • 482762 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Бывший главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украине нужны боевые самолеты и выступил за предоставление Киеву польских истребителей МиГ-29 и американских - F-16. Об этом информирует УНН, ссылаясь на ZDF.

Бывший главнокомандующий НАТО в Европе выступил за предоставление Украине МиГ-29 и F-16

Детали

По словам Ставридиса, МиГ-29 можно поставить в Киев напрямую, а украинские бойцы знают, как ими управлять.

"Передача второго типа самолета потребует больше времени, украинские пилоты могли бы обучаться на F-16 потом. Это относительно простой летательный аппарат, который легко освоить", - сказал адмирал.

Он также сказал, что предоставление Украине западных танков имеет "важное значение", поскольку этот вид вооружения важен для украинских бойцов для проведения наземных боев. В то же время, добавил Ставридис, "в небе" большего успеха достигают российские оккупанты, поэтому Украину нужно и дальше поддерживать в защите ее воздушного пространства.

"Это будет означать, например, батареи Patriot, которые будут поставлять Соединенные Штаты, а затем, возможно, Германия", - сказал он.

Кроме этого адмирал добавил, что разделяет "очень честную и вероятно точную" оценку начальника Генштаба США Марка Милли относительно хода войны. В частности, он соглашается с утверждением, что вопрос Крыма "будет очень сложным".

Напомним

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью для агентства dpa в декабре 2022 года, попросил предоставить Киеву западные истребители и военные корабли в дополнение к танкам после обещания США предоставить системы ПВО Patriot.

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