Колишні судді на Донеччині відповідатимуть за несвоєчасно подані декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. П'ятьох колишніх суддів у Донецькій області можуть притягнути до відповідальності через несвоєчасно подані декларації про доходи, передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Спільними зусиллями прокуратури Донецької області та УЗЕ (управління захисту економіки - ред.) в Донецькій області ДЗЕ (департаменту захисту економіки - ред.) Нацполіції України встановлені порушення ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" 5 колишніми суддями Волноваського району. Правоохоронці виявили, що громадяни несвоєчасно без поважних причин подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", - йдеться у повідомленні.
Як наслідок, правоохоронцями складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією стосовно вказаних суддів, які спрямовано до суду для вирішення питання щодо підсудності їх розгляду.
Наразі прокуратурою області активізовано роботу щодо виявлення аналогічних правопорушень, пов’язаних з корупцією в діяльності суддів.
Як повідомляв УНН, 5 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що система е-декларування діє лише у двох європейських націях.
3 квітня Національне агентство запобігання корупції отримало 102 тисячі щорічних декларацій посадовців.