Бывшие судьи Донецкой области будут отвечать за несвоевременно поданные декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Пять бывших судей в Донецкой области могут привлечь к ответственности за несвоевременно поданные декларации о доходах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Совместными усилиями прокуратуры Донецкой области и УЗЭ (управление защиты экономики - ред.) в Донецкой области ДЗЭ (департамента защиты экономики - ред.) Нацполиции Украины установлены нарушения ст. 45 Закона Украины "О предупреждении коррупции" 5 бывшими судьями Волновахского района. Правоохранители обнаружили, что граждане несвоевременно без уважительных причин подали декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год", - говорится в сообщении.
Как следствие, правоохранителями составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией в отношении указанных судей, которые направлены в суд для решения вопроса о подсудности их рассмотрения.
Прокуратурой области активизирована работа по выявлению аналогичных правонарушений, связанных с коррупцией в деятельности судей.
Как сообщал УНН, 5 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что система е-декларирования действует только в двух европейских нациях .
3 апреля Национальное агентство предотвращения коррупции получило 102 тыс. ежегодных деклараций чиновников.