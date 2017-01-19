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Колектив поліграфкомбінату "Україна" виступив проти призначення на посаду в. о. директора екс-керівника ЄДАПСу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Колектив держпідприємства "Поліграфічний комбінат" Україна "по виготовленню цінних паперів" звернувся до президента України Петру Порошенко і прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману з листом , в якому висловив своє обурення щодо наміру Кабміну призначити Ігоря Когута та. о. глави підприємства. Про це йдеться в листі, опублікованому на офіційному сайті підприємства, передає УНН.

У поліграфкомбінаті просять підтримати позицію НБУ і всього трудового колективу і призначити в. о. глави держпідприємства першого заступника директора Миколи Кокоріна, а потім провести відкритий конкурс.

Що стосується Когута, то в листі вказується, що раніше він був директором "ЄДАПС-принт", який входить в консорціум ЄДАПС.

Як стверджують співробітники "Поліграфкомбінату" Україна ", ЕДАПСранее використовував їх підприємство як субпідрядника і практично довів його до межі банкрутства.

Також в листі йдеться про те, що ЄДАПС у своїй роботі використовує "корупційні кошти для досягнення цілей", а головна мета консорціуму - знищити "Поліграфкомбінат Україна".

"Громадянам України добре відомі методи роботи консорціуму ЄДАПС: численні корупційні скандали, патентування дизайну зразків державних документів, безконтрольний друк документів, що засвідчують особу, маніпуляції з конфіденційними даними громадян і їх можливий" злив "службам країни-агресора ... Шановний пане президенте, наш трудовий колектив пишається своїм підприємством, і тому у нас немає права допустити такого свавілля, яке призведе до руйнування підприємства та зведе нанівець всі, що досягнуто таким важкою працею. Наші співробітники стояли на Майдані, воювали в АТО, і ми щиро віримо, що наша точка зору повинна бути почута ", - йдеться у зверненні колективу.

У листі також називають намір призначити Когута "цинічною зрадою національних інтересів" і "зневагою честі і гідності трудового народу".

Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що Кабінет міністрів затвердив на посаду директора державного підприємства "Поліграфкомбінат" Україна "Ігоря Когута, раніше - директора ТОВ" Укрспецполіграфія "(консорціум ЄДАПС), а також керівника компанії" ЄДАПС-принт ".

За даними джерела, питання про призначення одіозного підприємця був проголосований з голосу щодо внесення першого віце-прем'єра Степана Кубіва, і зараз ніяких документів у відділі кадрів за Когуту немає. "Можу з повною упевненістю сказати, що це призначення не узгоджувалося ні в одному підрозділі Кабінету міністрів, та й не могло бути погоджено, адже людина з такою" вислугою "банально не пройшов би спецперевірку", - стверджує співрозмовник.

Як повідомлялося раніше, крісло керівника ДП "Поліграфкомбінат" Україна "виявилося вакантним після того, як попередній директор підприємства Максим Степанов переміг в конкурсі на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Консорціум ЄДАПС - освіту періоду Януковича, друкували за завищеними цінами паспорта, водійські посвідчення, акцизні марки та голограми. Причому кількість захищених голограмою документів постійно збільшувалася. В останні чотири роки переважна більшість документів суворої звітності (паспортів, посвідчень, акцизних марок та інших) почав друкувати ПК "Україна", інші були скасовані через непотрібність.

Восени Верховна Рада законом забрала "Поліграфічний комбінат" Україна "у Нацбанку і передала його в сферу управління Міністерства фінансів.

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