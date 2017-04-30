КНДР пригрозила потопити підводний човен ВМС США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Північна Корея пригрозила потопити атомний підводний човен Michigan американських ВМС, передає УНН з посиланням на Yonhap.
“Як тільки USS Michigan спробує поворухнутися, вона буде приречена на жалюгідну долю стати підводною примарою без можливості піднятися на поверхню,” — свідчить повідомлення.
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Як повідомляється, підводний човен Michigan прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня, після чого попрямував в море для виконання навчальних завдань.