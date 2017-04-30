КНДР пригрозила потопить подводную лодку ВМС США - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Северная Корея пригрозила потопить атомная подводная лодка Michigan американских ВМС, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
"Как только USS Michigan попытается пошевелиться, она будет обречена на жалкую участь стать подводной призраком без возможности подняться на поверхность", - гласит сообщение.
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Как сообщается, подводная лодка Michigan прибыл в южнокорейский порт Пусан 25 апреля, после чего направился в море для выполнения учебных задач.