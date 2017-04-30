КНДР пригрозила потопить подводную лодку ВМС США - СМИ

"Как только USS Michigan попытается пошевелиться, она будет обречена на жалкую участь стать подводной призраком без возможности подняться на поверхность", - гласит сообщение.

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Как сообщается, подводная лодка Michigan прибыл в южнокорейский порт Пусан 25 апреля, после чего направился в море для выполнения учебных задач.