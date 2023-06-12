КНДР планує продовжувати стратегічну співпрацю з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з диктатором росії володимиром путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво для їхньої спільної мети побудови могутньої країни, повідомили в понеділок державні ЗМІ KCNA, пише Reuters, передає УНН.
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Кім пообіцяв підтримку теплих відносин у посланні путіну з нагоди національного дня росії, захищаючи рішення рф вторгнутися в Україну та демонструючи «повну підтримку та солідарність».
«Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги», - сказав Кім у зверненні, опублікованому KCNA.
Кім Чен Чен Ин закликав до «тіснішої стратегічної співпраці» з москвою, «міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни».
Довідково
Північна Корея намагалася налагодити тісніші стосунки з кремлем і підтримала москву після того, як вона вторглася в Україну минулого року, звинувачуючи «гегемоністську політику» та «свавілля» Сполучених Штатів і Заходу.