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КНДР планирует продолжать стратегическое сотрудничество с рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал «держаться за руку» с диктатором россии владимиром путиным и укреплять стратегическое сотрудничество для их общей цели построения могущественной страны, сообщили в понедельник государственные СМИ KCNA, пишет Reuters, передает УНН.

КНДР планирует продолжать стратегическое сотрудничество с рф

Детали 

Ким пообещал поддержку теплых отношений в послании путину по случаю национального дня россии, защищая решение рф вторгнуться в Украину и демонстрируя «полную поддержку и солидарность».

«Справедливость обязательно победит, и русский народ будет продолжать добавлять славу в историю победы», - сказал Ким в обращении, опубликованном KCNA.

Ким Чен Чен Ын призвал к «более тесному стратегическому сотрудничеству» с москвой, «крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим желанием народов двух стран достичь великой цели построения могущественной страны».

Справочно

Северная Корея пыталась наладить более тесные отношения с кремлем и поддержала москву после того, как она вторглась в Украину в прошлом году, обвиняя «гегемонистскую политику» и «произвол» Соединенных Штатов и Запада.

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