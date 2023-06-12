КНДР планирует продолжать стратегическое сотрудничество с рф

Детали

Ким пообещал поддержку теплых отношений в послании путину по случаю национального дня россии, защищая решение рф вторгнуться в Украину и демонстрируя «полную поддержку и солидарность».

«Справедливость обязательно победит, и русский народ будет продолжать добавлять славу в историю победы», - сказал Ким в обращении, опубликованном KCNA.

Ким Чен Чен Ын призвал к «более тесному стратегическому сотрудничеству» с москвой, «крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим желанием народов двух стран достичь великой цели построения могущественной страны».

Справочно

Северная Корея пыталась наладить более тесные отношения с кремлем и поддержала москву после того, как она вторглась в Украину в прошлом году, обвиняя «гегемонистскую политику» и «произвол» Соединенных Штатов и Запада.