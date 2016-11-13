КМДА: завтра вранці вантажівкам закриють в'їзд до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Завтра із 6:30 вантажівкам закриють в'їзд до Києва через негоду. Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає кореспондент УНН.
“Завтра із 6:30 ранку в’їзд у Київ великогабаритного транспорту буде закрито для забезпечення стабільної роботи комунальної техніки”, — заявив він.
Разом з тим у КМДА зазначили, що у разі посилення снігопадів, в’їзд фур та вантажівок до міста закриють вже сьогодні — рішення прийматимуть залежно від погодних умов.
Нагадаємо, у неділю 13 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, очікуються сильний сніг, мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляв УНН, для боротьби зі снігом у столиці буде задіяно 600 одиниць комунальної техніки.