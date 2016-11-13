КГГА: завтра утром грузовикам закроют въезд в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Завтра с 6:30 грузовикам закроют въезд в Киев из-за непогоды. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает корреспондент УНН.
"Завтра с 6:30 утра въезд в Киев крупногабаритного транспорта будет закрыт для обеспечения стабильной работы коммунальной техники", - заявил он.
Вместе с тем в КГГА отметили, что в случае усиления снегопадов, въезд фур и грузовиков в город закроют уже сегодня - решение будут принимать в зависимости от погодных условий.
Напомним, в воскресенье 13 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, ожидаются сильный снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, для борьбы со снегом в столице будет задействовано 600 единиц коммунальной техники.